Debat: Viben er kommet

Læserbrev: Vi, der bor så naturskønt på Sydfyn, er privilegerede. Vi behøver ikke at bevæge os særligt langt, før vi befinder os på et af de skønneste steder i Danmark.

I dag vandrede jeg for eksempel rundt på Thurø Rev, mens solen glimtvis dukkede frem. Allerede inden jeg kom helt ud til revet, kunne jeg opleve en del edderfugle og nogle skalleslugere muntre sig i det kolde vand. Inde på den store strandeng med de mange indsøer, så jeg talrige pibeænder og grågæs. Og så var der pludselig en hel skare af viber. Der var nok en 25-30 stykker i luften. Det var i sandhed et betagende syn, og vel også et tegn på, at foråret så sagte kommer. For viben hører jo foråret til.

Desuden så jeg flere edderfugle, en håndfuld strandskader, en enkelt fiskehejre og en tårnfalk. Alt i alt en berigende vandring i den dejlige natur, der blot ligger og venter på at blive oplevet.