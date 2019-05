Synspunkt: Hjemme hos Thomas Mathiasen i Svendborg står transistoren på P4. Det fortalte han på disse sider mandag 27. maj og var så venlig både at rose de regionale nyheder, trafikmeldingerne og den almindelige hyggestemning på kanalen. Det kan vi, der arbejder med P4, kun være glade for. Det er præcis sådan, vi gerne vil kendes og er forhåbentlig også en væsentlig del af forklaringen på, at mere end tre millioner danskere vælger at lytte med hver eneste uge.

Imidlertid er Thomas Mathiasen træt af musikken på kanalen, som han kalder træls. Han mener, at vi spiller de samme 40-50 sange hver eneste dag, nogle af dem endda hver anden time. Dermed tager Mathiasen hul på en diskussion, som ingenlunde er ny, men til hver en tid er vigtig også for os, da musikken er en af de væsentligste grunde til, at lyttere vælger en kanal frem for en anden.

Lad mig starte med at dementere myten om det lille udvalg af sange. Hvert eneste døgn på P4 spiller vi mere end 280 forskellige numre, og selv de sange, vi spiller mest, bliver højest spillet hver 7. time ud over døgnet, hvilket måske for nogen stadig lyder af meget, men for os som radiokanal faktisk er en måde at respektere det liv, et pophit har og de forventninger, rigtig mange lyttere har til os.

Thomas Mathiasen nævner "Shallow" med Lady Gaga og Bradley Cooper som eksempel på et nummer, vi har spillet for meget. Det vil nogle helt sikkert give ham ret i, for sådan er det med musik. Det, som får nogle til at skrue op for transistoren, kan drive andre til vanvid. Men når knap 600.000 danskere har været i biografen for at se "A Star Is Born", og filmens soundtrack i mere end et halvt år har ligget i toppen af den danske albumhitliste, ville vi være den mærkeligste radiokanal i verden, hvis ikke vi også i radioen spillede det, som har været et af de sidste års allerstørste hits.

Dette er en af tankerne bag musikvalget på P4: Vi vil gerne møde lytterne med noget, de kender, og her har de fleste lyttere altså en forventning om, at de på deres yndlingskanal naturligvis også hører deres yndlingshits.

Men fordi vi er DR, vil vi selvfølgelig gerne mere end det. Vi vil også gerne være med til at løfte den danske musik, som lytterne måske ellers ikke ville lægge mærke til. Det er blandt andet derfor, vi spiller flere af de øvrige navne, Thomas Mathiasen nævner i sit indlæg, for eksempel fynske Claus Hempler, Carl Emil Petersen, Fallulah og Folkeklubben. Alle laver de musik af høj kvalitet, men ville alligevel nemt kunne blive glemt eller forbigået i den almindelige sværm af døgnfluer og hurtige hits, hvis ikke vi som landets største radiokanal også tog det ansvar på os, at præsentere lytterne for ny kvalitetsmusik. Også derfor spiller vi nogle kunstnere mere end andre.

Det er denne balancegang, vi forsøger at lave hver eneste dag, mellem det velkendte og det nye, det brede og det mere smalle, velvidende at vi aldrig kan komme til at gøre alle glade hele tiden, men dog i håbet om, at gøre mange glade en del af tiden. Forhåbentlig også Thomas Mathiasen.