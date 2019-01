Debat: Vi skylder Hjemmeværnet tak og respekt

Læserbrev: 2. januar 2019 er en dag vi ikke glemmer. Den største togulykke i Danmark i lang tid fandt sted på Storebælt tæt ved Nyborg.

Jeg var på arbejde ved politiet og kort efter anmeldelsen løb ind, stod det klart, at der var brug for mange hænder til at løfte opgaven. Min leder og jeg meldte os klar ved vagtcentralen, og vi blev hurtigt sendt i opgave. Som chauffør for min leder, kunne jeg følge redningsarbejdet på tætteste hold.

Ulykken var absolut ikke nogen ønskeopgave. Når mennesker kommer galt afsted eller dør, bliver mange berørt. Men midt i det store kaos og chokket over tragediens omfang, var det positivt at opleve den velvilje, der overalt var for at hjælpe. Alle løftede i flok, og at se den professionalisme var et smukt lys i katastrofens mørke.

Mange forskellige korps var indsat, men jeg bemærkede særligt Hjemmeværnets folk. Der gik ikke længe før de første meldte sig klar. Frivillige, der smed, hvad de havde i hænderne for at kunne hjælpe. Uden det mindste brok løste de opgaver i susende vind og bidende kulde og gjorde det så længe, der var behov.

Jeg har tit hørt folk tale nedsættende om Hjemmeværnet, gjort grin med dem, kaldt dem weekendkrigere og det, der er værre. Jeg ville ønske, at de, der ikke mener, Hjemmeværnet er berettiget, kunne se de mange opgaver, de løste til UG med kryds og slange kun for tak og lidt brød. De hjalp overalt og gjorde, at det øvrige beredskab kunne fokusere på deres fagopgaver. Vi skylder vores Hjemmeværn den største tak og respekt.