Debat: Vi skrev selv under på Nato-aftalen

Læserbrev: Med henvisning til Lisbeth Pieszak' læserbrev, hvor hun opponerer mod, at Trump vil trække USA fra SALT/INF-aftalen, så er der en lille detalje hun desværre har misforstået.

Hun skriver, at det er Trump, der kræver, at lande i Europa hæver deres bidrag til NATO. Men hvis hun havde en lille smule kendskab til NATO, så ville hun vide, at to procents-kravet sørme er noget, vi selv har skrevet under på at ville løfte, senest i 2014 hvor vi også lovede ikke at spare på forsvaret.

Nu skal jeg ikke beskylde fru Pieszak for bevidst at skrive fake news, som det hedder på nydansk, men Obama stillede samme krav. Var han så også en besynderlig personlighed? Faktisk har stort set alle amerikanske præsidenter krævet, at vi ydede, hvad vi selv har lovet.

Hvis fred er, hvad hun kæmper for, så burde hun bakke op om, at NATO sikrer de nødvendige midler til militæret, for om man er fan af en populistisk tv-stjerne eller ej, så skulle man nok kigge den modsatte vej og frygte en vis nation med et løsere syn på demokrati og stor lyst til sine små nabostater.

Som en lille sjov detalje, kan man også oplyse, at Obama så sent som i 2014 anklagede Rusland for at bryde kontrakten med deres SSC-8 missiler, men det læserbrev er nok forsvundet, hvor Pieszak udtrykte sin bekymring over dette.