Debat: Vi skal være klar, når nutiden overhales af fremtiden

Synspunkt: Jeg er stor fan af elbiler, og derfor har jeg også købt en Nissan Leaf for et par måneder siden. Jeg er tillige så privilegeret, at jeg har en indkørsel og carport på matriklen. Her er der monteret en ladeboks, så jeg bare kan sætte ladestikket i den elektriske skønhed.

Nu er det langtfra alle bilejere, der har egen indkørsel og carport, så borgere og bilejere i smalle gader og i etageejendomme må finde andre parkerings-og ladeløsninger til deres måske kommende elbiler.

Jeg tror, at hvis det bliver for besværligt at finde bynære p-pladser med ladestandere, så vil det afholde mange fra at købe en ren el-bil, og i stedet købe en hybridløsning. Det må ikke blive for besværligt at blive elbilejer og være bybo, hvis man skal cruise rundt i byen for at finde en ledig ladestander og eventuelt holde i kø efter deres ligesindede.

Regeringen har i sit klimaudspil afsat 80 millioner kroner til hurtigladere for elbiler. Jeg så meget hellere, at landets kommuner blev økonomisk tilgodeset, så de ud fra nogle specifikke krav kunne gå i gang med at etablere en ladeinfrastruktur, som matcher fremtidens antal af elbiler.

I Svendborg Kommune har vi gang i flere renoveringsprojekter af de almennyttige boligområder. Det er supergodt også for klimaet og beskæftigelsen, men jeg savner, at der samtidig tages højde for, at lejerne også skifter til elbiler.

Vi har behov for at indtænke ladestandere alle de steder, hvor det giver god mening. Ikke nødvendigvis opstille ladeboksene nu, men gøre forarbejdet med nye elkabler og tomme rør, når der alligevel sker gravearbejde til for eksempel nye fjernvarmerør, så der ikke skal graves igen på et senere tidspunkt.

Jeg synes, det giver god mening, at vi i Svendborg og Langeland kommuner får udarbejdet en masterplan for behovet og placeringen af fremtidens ladestandere. Denne masterplan skal selvfølgelig laves i samarbejde med vore energi- og forsyningsselskaber, boligforeninger, centerforeninger og andre relevante aktører.

En god og let tilgængelig ladeinfrastruktur bliver også afgørende for, at for eksempel Svendborg og Rudkøbing kan fastholde deres positioner som attraktive handelsbyer. Fremtidens elbilister vil have fokus på, hvor det er nemt at parkere og oplade sin elbil. Det kommer til at vægte lige så meget som nutidens gratis p-pladser.

I GO2Green har vi inden for det seneste år været medvirkende til, at hele otte ladestandere er opsat i henholdsvis Lundeborg, Vester Skerninge, Tåsinge, Rudkøbing, Spodsbjerg, Lohals, Humble og Bagenkop.

En donation fra Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond har muliggjort de tre ladestandere i Svendborg Kommune, og tilsvarende har Fonden Langelands Elforsyning doneret pengene til de fem ladestandere på Langeland. Det er vi meget glade for, men det er jo kun en start på den planlægning og investering, som skal løse fremtidens lokale ladeudfordringer.

Siden 2010 er der solgt 531 private elbiler på hele Fyn. Andelen i Svendborg Kommune udgør 76 og på Langeland er antallet 13. Tallene er pr. 27. januar 2019. Jeg har en forhåbning om, at antallet vil stige markant de næste par år. Ikke mindst på baggrund af, at der er skabt politisk ro om afgifter på elbiler de næste par år og et større udbud.

Vi må ikke komme til at opleve, at elbilister skal holde i kø ved de bynære ladestandere, eller for eksempel skulle køre til Tåsinge for at lade bilen op, hvis de bor i centrum af Svendborg. Det kan blive en del af vores hverdag, hvis vi ikke allerede nu indtænker nok ladepunkter i den bynære infrastruktur.