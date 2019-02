Debat: Vi skal trodse EU-krav for at komme lægemangel til livs

Læserbrev: Lægemanglen i Danmark skyldes Venstres og Socialdemokratiets EU-politik (Der er andre partier, der har samme EU-politik, men det er de to partier, der er afgørende).

De to partier adlyder EU's krav om, at en betydelig del af de studerende på lægeuddannelserne skal være udlændinge. Det resulterer i, at cirka 25 procent af de studerende på lægeuddannelserne er fra Norge og Sverige. Langt de fleste af disse studerende ender efter endt uddannelse tilbage til deres egne lande.

Havde den danske regering for 10 år siden vedtaget, at vi kun optager danske statsborgere på vores lægeuddannelser, så havde vi i dag ikke haft nogen lægemangel, der er selvskabt.

Jeg har foreslået, at man optog flere på lægestudiet, hvor flertallet af ansøgerne afvises, ved at sætte karakterkravet lidt ned fra de nuværende krav på 10,5-11, men her svares der, at sygehusene ikke kan få flere end nu igennem turnusordningen.

Der er kun to måder at afskaffe lægemanglen på, nemlig ved at ignorere EU's krav om udlændinge på lægestudierne, eller omfattende import af udenlandske læger. Jeg foretrækker den første løsning. Venstre og Socialdemokratiet har til dato i praksis foretrukket den sidste løsning.