Læserbrev: Erling Bonnesen angriber her i avisen Socialdemokratiet for at ville lukke lokale skoler. Jeg forstår ikke Venstres behov for at angribe Socialdemokratiet. Faktisk tror jeg de fleste borgere - uanset politisk ståsted - er mere interesserede i at høre, om Venstres egen politik. Men når nu Bonnesen angriber Socialdemokratiet, skylder han at nævne, at der de seneste fire år er skåret hele 1,2 milliarder kroner på folkeskoleområdet. Og at det var Venstre, der stod bag den største centralisering i nyere tid; kommunalreformen.

Mange af de skoler, som Erling Bonnesen tager æren for er åbnet som friskoler, har jo netop set dagens lys, fordi den lokale folkeskole lukkede. Enten som konsekvens af kommunalreformen, eller fordi der er sparet på kommunernes økonomi.

Venstre har hævet tilskuddet til friskoler til et historisk højt niveau. Og alt imens antallet af friskoler fortsætter med at stige, så ser vi, at flere folkeskoler lukker. Det er den udvikling, vi vil stoppe. Ikke fordi vi har noget imod gode demokratiske friskoler. Men fordi vi tror på folkeskolen som den dynamo, der sikrer sammenhæng i samfundet og får alle børn og unge med på uddannelsesvognen. Vi mener, at folkeskolen er så vigtig, at den skal være til stede i alle lokalsamfund.

Friskoler er en vigtig del af den danske skoletradition og skal være der som et alternativ til folkeskolen for de forældre, der ønsker en anden pædagogisk retning. Derfor skal de også fortsat kunne drives og løbe rundt. Men vi vil holde fast i, at folkeskolen netop skal være folkets skole. Den skal tilbyde god, gratis undervisning til alle. Og det er derfor vi vil bruge de mange ekstra penge, som er tildelt friskolerne de seneste år, til at styrke folkeskolerne.

Konkret vil vi bruge pengene - cirka 365 millioner kroner årligt - til at ansætte cirka 600 flere folkeskolelærere eller 700 pædagoger landet over. Det er vores prioritet i Socialdemokratiet.