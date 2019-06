Debat: Vi skal måles på det, vi gør

Læserbrev: Socialdemokraterne vil sikre ret til tidlig pension for alle. Det lyder godt. Men sandheden er, at kun omkring 3000 borgere vil kunne stoppe lidt tidligere på arbejdsmarkedet med de penge, Socialdemokratiet har reserveret til formålet. Hvem eller hvilke faggrupper man vil prioritere er en velbevaret socialdemokratisk hemmelighed.

Socialdemokraterne vil have mere pædagogisk personale i institutionerne. Det lyder godt. Men sandheden er, at der under den tidligere socialdemokratisk-ledede regering forsvandt omkring 2500 pædagoger fra de smås institutioner. Hvorfor skulle vi tro på Socialdemokratiet denne gang?

Socialdemokraterne lover mere velfærd. Tør vi tro på det? Sidst socialdemokraterne havde regeringsansvaret, lagde de op til at skære 3,5 milliarder kroner i den kommunale serviceramme. Det betød 3,5 milliarder kroner mindre til skoler, institutioner og ældreomsorg.

Hvad har vi så gjort de seneste fire år? Vi har indgået politisk aftale om ret til tidlig seniorpension for alle nedslidte, uanset faggruppe. Vi har prioriteret en milliard kroner ekstra til mere pædagogisk personale i de institutioner, som har mange sårbare børn, og sidst, men ikke mindst, har vi løftet den kommunale serviceramme med 2,5 milliarder kroner. Det betyder flere penge til både børn, unge og ældre.

En regering eller et parti skal ikke blot måles på, hvad man siger, man vil gøre, men også hvad man rent faktisk har gjort. Og lyder noget for godt til at være sandt, så er det som regel også sådan det er.