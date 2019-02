Læserbrev: Der var en detailhandler, han solgte rigtig mange varer, han havde kvaler med sine øjne, så han læste aldrig aviser, og han havde ikke radio. Han fik et flot reklameskilt på facaden, han havde også lavet en bod på gaden med de billige varer. Her stod han hver fredag og lørdag og solgte løs. Han forøgede sin omsætning år efter år og købte flere forretninger for at klare efterspørgslen.

Han fik sin søn hjem fra gymnasiet for at hjælpe til i butikken. Men så skete der noget. Hans søn sagde: "Far har du ikke hørt, det er krisetider. Der er depression. Har du ikke hørt det i radioen. Den danske detailhandel har det skidt, forbrugerne bliver lammet med den ene kur efter den anden, der sørges for, at bilerne ikke må komme ind til byerne og meget andet, så man kan gøre det besværligt for forretningerne."

Hvorpå faderen tænkte: "Min søn har gået på gymnasiet og nu vil han studere nationaløkonomi på Handelshøjskolen. Han læser meget og hører radio og ser tv, så han burde vide, hvad han taler om."

Faderen skar omgående ned på ordrerne til leverandørerne. Han fjernede reklameskiltene og slukkede lyset i vinduerne, for der skulle jo spares. Han fyrede nogle af personalet og droppede gadesalget. Hans salg faldt med et brag.

"Du havde ret min dreng", sagde faderen til sønnen.

"Vi er sandelig midt i en alvorlig depression, salget i forretningen blev halveret omgående."

Læren af dette må være, at tv, radio og journalisterne har mere magt end politikerne på borgen, men ingen ansvar.

Nu går vi ind i en valgperiode, her skal man lukke ørene for de politiske journalister. Vi er et folk, der kan tænke selvstændigt.