Debat: Vi skal insistere på omsorgen og medmenneskeligheden

"Vi er alle en del af det hele" sagde dronningen i en nytårstale, og jeg blev glad. Men når denne grundholdning bliver mødt af et paradigmeskift, som forråder også det, jeg står for, så må jeg sige fra, og stå vagt om FN's menneskerettigheder, som blev erklæret for 70 år siden.

Jeg er Helle, mor, hustru, filminstruktør, har kontor i København og bor på Ærø. Jeg er kvinde, dansker, europæer, og verdensborger.

Mine forældre har formet mig: Far Leo var modstandsmand under krigen, blev maskinarbejder og stemte konservativt. Jeg husker for altid, hvordan vi sang: "Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder" til hans begravelse. Jeg var otte år.

Mor Ruth havde blaffet gennem det bombede Europa efter krigen - og gav mig modet til at rejse ud og møde verden. Hun var ufaglært, stemte socialdemokratisk og sagde, at jeg skulle opføre mig ordentligt. Hun mente: Forsvar de svage, og lad dig ikke manipulere. Ganske sjældent sagde hun "Skam dig Helle", og jeg blev så flov, fordi jeg vidste, hun havde ret. De er i himlen nu, men på god ordentlig vis, ville de sige "Skam jer" til smedene bag Finanslovens forslag på udlændinge- og flygtningeområdet. Jeg hører dem og siger: Skam jer.

Jeg har rejst i 40 lande, lavet film om mennesker fra mange kulturer, og altid erfaret at en fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt. Og det var med den holdning, vi tog imod de uledsagede asyldrenge, da de kom til Ærø. Det er også budskabet i Rodløs; dokumentarserien, jeg har været med til at lave, om fem af disse drenge. Og for 30 år siden på Socialdemokratiets kongres var sloganet: En fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt.

Men endnu vigtigere er indholdet af FN's verdenserklæring om menneskerettighederne, som blev til for 70 år siden. Den begynder således:

"Da anerkendelse af den i mennesket iboende værdighed, og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie, er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden."

Der er 30 artikler i erklæringen, og jeg vil nøjes med at fremsige artikel et:

"Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd."

Men med sit paradigmeskifte udfordrer den nuværende regering anført af Dansk Folkeparti selveste menneskerettighederne, og det er skammeligt. Alle mennesker har ret til at blive mødt med positiv forventning og mulighed for at vokse sig stærke og trygge.

Jeg kunne se, hvad det betød for drengene, da de kom til Ærø og blev budt velkommen med Dannebrog. De løftede blikket og smilte forsigtigt. Og da besøgsfamilier inviterede dem hjem, og man på tværs af sprog fortalte hinanden om sig selv, kom de glade tilbage til centeret - nogle også med et savn efter deres egen familie. Men en medmenneskelighed fik igen rodfæste i deres sjæl.

De anstrengte sig for at lære vores sprog, de ville gerne gøre godt og blive til noget. Det gjorde ondt at se, hvordan tonen i flygtningedebatten slukkede lyset i de øjne, som forstod. Fordomsfuldhed og negativ forventning påvirker dem, ligesom det påvirker vores egne børn. Nogle fik midlertidigt ophold et sted i landet, andre mister modet eller får afslag efter flere år - og flygter videre i uvisheden. Sikke et livstab - Danmark og verden.

I siger, at flugt og migration dræner statskassen og truer sammenhængskraften. Jeg siger, at grådighed og magtbegær er det mest ødelæggende for enhver sammenhængskraft også for vores Danmark. Jeg spørger bare: Hvidvask og skatteunddragelse for milliarder; hvor mange sider får det i Finansloven?

Støjberg, Henriksen, Løkke, og Frederiksen: Bygger vi menneskefamilien op? Eller ødelægger vi den? Vi ved det. I agerer mod bedre vidende. Vi er børn af samme stjernestøv, blevet til mennesker i Afrika, og vores DNA er blandet sammen. Danmark har koloniseret andre lande og 300.000 danskere udvandrede til USA, da livet blev for hårdt på vores breddegrader.

Klimaforandringer og verdensøkonomien krydser grænser. Astronauterne så det, da de suste mod månen: Vores blå planet, en smuk plet i Universet. Vi er så 100 procent forbundet på denne jord, og fra det perspektiv ser man ingen grænser. Vi er hinandens skæbne.

Det er utilgiveligt, når politikere, medier og medmennesker splitter os i første- og andenklasses mennesker, hvide og sorte, muslimer og kristne, flygtninge og såkaldt rigtige danskere - dem og os. For hvor går menneskers bristede håb, sorg eller vrede hen, når det forvises? Det går ikke væk. Det ved vi. Oftest vokser det sig større, måske et andet sted i vores verden, eller vender tilbage som en boomerang.

Men paradigmeskift-ryttere: I vender det døve øre til og sænker blikket, når en såkaldt fremmed prøver at få øjenkontakt. For når du ser ind i to øjne, ser du ikke længere en anonym flygtning. Du får øje på et menneske præcis som dig selv, med savn og drømme. Prøv det Støjberg, Henriksen, Løkke og Frederiksen.

Jeg vil fortælle om min nabo Karl Ove. Han havde mange forbehold, da børnecentret åbnede længere nede ad gaden. Han sad i sit køkken hver morgen, og havde en hæk, en have, vinduesglas og et spisebord imellem sig og drengene fra asylcenteret, som gik forbi på vej til skole. Efter nogle måneder spurgte han til "ham drengen, der altid går bagerst og har hætten oppe. Han ser ked ud af det."

Jeg fortalte lidt. Om drengen, som var blevet skilt fra sin familie under flugten og ikke vidste, om de var i live.

Vi talte sjældent om den slags, for det er svært at rumme, hvis et menneske, jeg synes om, har antipati mod de drenge, jeg holder af.

Da drengene skulle forlade Ærø, filmede jeg med Jacob (Rodløs). Han bad pludselig bussen om at stoppe, for han måtte sige farvel til den gamle mand. Jacob vinker min nabo ud af køkkenet, ud i haven, hen til hækken:

"Jeg vil bare sige farvel og mange tak."

"For hvad?" siger Karl Ove.

"Fordi du har set mig hver dag, fordi du også har vinket til mig. Det har gjort mig så glad."

Tårer i Karl Oves øjne:

"Men det er så forfærdeligt at centeret lukker, og hvad skal der blive af jer?" svarede Karl Ove.

"Ja", sagde Jacob, "det er vi også meget kede af."

Tiden er knap, Jacob skal nå færgen: "Må jeg give dig en krammer?" spørger han, og mens tårerne løber ned ad Karl Oves kinder, krammer de to hinanden.

Tak, drenge - som kom til vores lille ø i verdenshavet. Så lidt skal der til for at skabe en forskel for et andet menneske - og i os selv.

Lad os blive ved med at fortælle om og insistere på den menneskelige families gensidige omsorg og rettigheder.