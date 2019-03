Debat: Vi skal have styr på skattekronerne

Læserbrev: Vi nærmer os folketingsvalget 2019. Jeg vil foreslå, at regeringen dropper nedlæggelsen af regionerne og udelukkende koncentrerer sig om at få styr på skatteborgernes penge. Siden 2001 er hele opkrævningssystemet af skat kørt baglæns, hvor vi indtil nu har mistet 116 milliarder kroner.

Det har åbnet en ladeport af kreative svindlere og bedragere, som det er svært at få stoppet, så længe skat ikke fungerer.

Eksemplet med Britta Nielsens svindel viser også her, at der ikke er kontrol med noget som helst. Endnu værre er det, at ingen har ansvar for det job, de er ansat til at tage vare for.

Lad os få en ny regering, der vil arbejde for, at komme hele uvæsenet til livs, så vil der også være penge nok til at undgå besparelser på kerneområderne.