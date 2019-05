Læserbrev: Sammenlignet med de ældre i landets rigeste kommuner, så dør fynboerne for tidligt. Mere præcist lever fynboerne i gennemsnit mellem 80 og 81,9 år, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet, men langt under for eksempel Gentofte Kommune, hvor gennemsnitslevealderen er 83,4 år.

Samtidig viser data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at de fynske kommuner bruger markant færre penge på pleje af ældre målt pr. 65+årig end gennemsnittet i Danmarks kommuner - og i særlig grad i forhold til de rige nordsjællandske kommuner.

Heller ikke når det kommer til at sikre de ældre trygge plejeboliger går det godt på Fyn. Her ligger de fynske kommuner generelt under landsgennemsnittet og markant under de nordsjællandske kommuner. Svendborg har for eksempel godt nok mange plejeboliger, men så har svendborgenserne til gengæld færre ældreboliger. Der er ikke engang udsigt til en forbedring i uligheden indenfor den nærmeste fremtid, for antallet af plejeboliger på Fyn er lige som i resten af landet faldet gennem de senere år - lige på nær i Nordjælland.

I Alternativet har vi både en miljømæssig, en økonomisk og en social bundlinje. I praksis betyder det, at vi både kerer os om klimaet, økonomien og menneskene. Og det er ikke rimeligt, at ens livsvilkår skal defineres af, hvor man bor i landet. Alle har ret til en værdig alderdom, og vi er nødt til at sikre, at man kan blive ældre og bo i trygge omgivelser, når kræfterne ikke længere slår til - uanset om man bor i Svendborg på Fyn eller Rudersdal i Nordsjælland.

Danmark skal være et retfærdigt og solidarisk land at leve i. Vi skal bruge fælleskassen til at give lige muligheder for, at alle mennesker kan skabe det gode liv for sig selv og de nære fællesskaber, man indgår i.

Sådan er det ikke i dag.

Det kan derfor kun gå for langsomt med at få gennemført en mere retfærdig omfordeling mellem de danske kommuner. Det nye folketing bør straks efter valget tage fat på en reform af den kommunale udligning og ikke igen lade arbejdet strande på interessekonflikter mellem partierne, som det skete i foråret 2018.

En retfærdig balance i hele Danmark er i alle danskeres interesse uanset partifarve.