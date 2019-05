Debat: Vi skal feje for egen dør

Læserbrev: Det er nu, de mange personer af unge og ældre skal vise, om de mener noget alvorligt med al den klimadebat.

Over hele landet vil der være musikfestivaler de kommende måneder - her har vi kunnet se, at når disse fester lukker ligner naturen en stor svinesti - er det det, man kalder beskyttelse af naturen?

Er det beskyttelse af naturen, når man smider cigaretskodder over det hele?

Politikerne kan lave love, men vi borgere skal selv vise, at vi vil passe på naturen og ikke bare lade stå til.

Vi skal hjælpe med et rent Danmark, men redde verden, som nogle tror, er det glade vanvid.

Vi har nationer, der sviner så meget, så man må tage sig til hovedet. Det er her de politikere, der får vanvittig lønninger i EU, skal vise hvad de duer til. Det er her, de store problemer skal løses sammen med FN, som også må vise, hvad de er værd i samarbejdets ånd.