Debat: Vi skal bekæmpe social dumping

Læserbrev: Forleden lagde Europa-Parlamentet sig fast på sin holdning til en såkaldt revidering af EU's forordning om social sikring, der skal garantere, at EU-borgere kan flytte rundt i unionen og samtidig have ret til sociale ydelser.

Hvis EU-Parlamentets udspil om, at det fremover kun skal kræve en dags arbejde i Danmark, for at EU-borgere får ret til danske dagpenge, så er de danske lønmodtagere, fagforeningerne og vores fælles velfærdsbaseret økonomiske sikkerhedsnet under alvorligt pres. Konsekvenserne vil blandt andet blive stor utryghed for rigtig mange lønmodtagere i forbindelse med beskæftigelse, økonomisk sikkerhedsnet samt løntrykkeri fra de østeuropæiske arbejdstagere.

Den billige arbejdskraft fra Østeuropa er den virkelige trussel imod det danske velfærdssamfund og vores arbejdsmarkedsindretning; det er ikke (kvote)flygtninge. De mange østeuropæere, der kommer og arbejder her i Danmark er en trussel i forhold til specielt de danskere, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, det vil sige de ufaglærte, dem med kort eller ingen uddannelse, de mennesker med skrantende helbred samt til dels faglærte.

Det er især indenfor brancher som byggeri, hotel og restauration, landbrug, rengøring og transport, at østeuropæerne tager jobs. Her i 2018 er der cirka 136.750 østeuropæiske arbejdere på det danske arbejdsmarked. De østeuropæiske arbejdstagere er med til både at presse danske lønmodtagere væk fra arbejdsmarkedet, men de er i lige så høj grad med til at sænke lønnen for danske lønmodtagere samt presse den danske arbejdsmarkedsmodel.

Mindstelønnen i de østeuropæiske lande er langt under danske standarder, derfor kan førnævnte arbejdstagere med stor fordel vandre mod Danmark og tage et lavtlønsjob eller endda meget underbetalt job, hvilket i stor grad presser de mennesker i periferien af arbejdsmarkedet og trykker lønnen nedad for alle lønmodtagere.

Derudover kæmper de danske lønmodtagere i forvejen med regeringens og DF's udhulning af de sociale ydelser som dagpenge og kontanthjælpen samt afskaffelsen af efterlønnen og den forhøjede pensionsalder.

I SF vil vi give lønmodtagerne mere tryghed og forbedre dagpengenes dækningsgrad samt øge retten til skattefradrag for kontingent til de overenskomstbærende fagforeninger. SF vil bekæmpe social dumping. Når man arbejder i Danmark, skal det være på danske løn- og arbejdsmarkedsvilkår.

En stemme på SF ved det kommende folketingsvalg, er en stemme på fællesskab, solidaritet og prioritering af velfærdssamfundet.