Debat: Vi kan bryde børnefattigdommen, hvis politikerne vil

Læserbrev: Jeg finder Sofie småsnøftende på sin plads med hovedet gemt bagved sin regnjakke. Hun har sparket sine slidte og hullede gummistøvler af. Jeg tænker først, at hun er ked af det, fordi hun har fået kolde tæer, men da jeg kikker ud ad døren, går det op for mig, at hun er røget ud af det pigefællesskab, som står og skraldgriner, mens de hopper i vandpytter lige nede foran på legepladsen.

Sofie er en del af den statistik, der viser, at der stadigt bliver flere fattige børn i Danmark. Sidste år voksede det tal med 12.000, så antallet af fattige børn har ramt et skammeligt niveau på 64.500 børn. Det er også et problem på Fyn. I Svendborg Kommune har stigningen over de seneste år været på næsten 47 procent, så der i 2017 var næsten 700 børn, der levede i fattigdom.

Det er skræmmende, at regeringen bevidst tilvælger at sende flere børn ud i fattigdom, når forskningen meget entydigt viser, at en opvækst i fattigdom koster dyrt både for det enkelte barn og for samfundet på længere sigt. Regeringen har i flere år valgt at sidde denne viden overhørig. Et stigende fokus på børns opvækstvilkår fik dem sidste år til at søsætte 1000 dages programmet "En bedre start" med henblik på at styrke indsatsen for udsatte børn og deres familier.

Det helt store problem er bare, at der ikke er afsat penge nok til at få brudt den katastrofale deroute af stadigt flere fattige børn. Det fremstod tydeligt for nyligt, da 543 daginstitutioner med ekstra mange børn fra sårbare familier opfyldte kriterierne for at få tildelt midler til sociale normeringer. Der var afsat penge til, at man kunne tilgodese 100 institutioner.

Det er hardcore velfærdsafvikling, og jeg savner politikere, som tager ansvar. For sandheden er, at vi kan bryde børnefattigdommen, hvis vi gider. Nu vil jeg stikke forbi den lokale Røde Kors og høre, om de har et par gummistøvler. Sofie skal ikke udelukkes af det sociale fællesskab, bare fordi vi står med nogle politikere, som ikke gider at tage ansvar for at vende udviklingen.