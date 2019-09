Debat: Vi hejser flaget for vores udsendte og veteraner

Læserbrev: Igen i år hejser vi med stolthed flaget den 5. september på flagdagen for Danmarks udsendte og veteraner. Vi mindes de, der er faldet, og viser vores respekt for alle de, der er og har været udsendt for Danmark. Vi hylder dem, der har repræsenteret Danmark i operationer over alt i verden fra Afghanistan til Mali og Litauen. Vi hylder de modige mænd og stærke kvinder, der kæmper for Danmark, og for at vi kan leve i tryghed og frihed.

I dagligdagen kan det føles langt væk, når vi taler om de danske udsendtes opgaver. Det kan være svært helt at forstå, hvordan eksempelvis danske soldater i Afghanistan hver dag gør en forskel for, at vi kan fortsætte vores liv herhjemme i et frit og trygt Danmark. Men de gør en kæmpe forskel.

Vi ser gang på gang, hvordan urolighederne ude i verden påvirker os i Danmark. Mon ikke de fleste af os kan huske billederne af vandrende flygtninge på de danske motorveje, de frygtelige terrorangreb foran synagogen i København og terrorangrebet i Sri Lanka, hvor tre uskyldige danske børn mistede livet. Der er brug for en international dansk indsats. Netop nu oplever vi et Europa under pres og et EU, der slår revner. Nationalismen blomstrer, og det internationale samarbejde er udfordret. Populister og radikale religiøse fraktioner med rabiate synspunkter vinder frem. Og det er netop de tendenser, som vi, med vores bidrag ude i verden, kæmper imod.

Men vores bidrag kommer med en stor pris. Vi har mistet dygtige soldater, og virkeligheden er, at nogen veteraner vender hjem med ar på sjælen. I dag deltager jeg i flagarrangementet på Assens Havn og mine tanker vil især gå til de soldater, som gav det højeste offer og de veteraner, som er vendt hjem med udfordringer, som gør det svært at have en almindelig hverdag med job og familie. Det er en høj pris at betale.

Tak for jeres indsats, uanset om I er udsendt fra politiet, beredskabet eller det danske forsvar. Danmark vil ikke være det samme land uden jer og jeres store personlige bidrag.