Debat: Vi har krav på bedre dokumentation for udgifterne

Læserbrev: Det bliver yderst interessant at se om de nyvalgte danske parlamentsmedlemmer, når de indtager deres pladser i Bruxelles og Strasbourg, vil gå til kamp mod de horrible favorable pensionsregler, lønninger og striben af skattefrie tillæg i kommissionen.

For at tage et eksempel, man har diskuteret i årevis - nemlig blyantspenge. De får et skattefrit tillæg på 33.700 kroner om måneden eller 404.400 kroner om året til at lønne deres kontorholds udgifter.

Det store problem er bare, at ordningen ikke er underlagt nogen form for kontrol. Ingen udgift skal dokumenteres, så der er frit slav til at fifle med pengene. Hvor mange har betalt penge tilbage, som ikke har været brugt?

Det andet, der trænger til revision er løn og pensionsforhold i EU-systemet med de mange tillæg og gunstig beskatning for den enkelte parlamentariker.

Vi skatteydere i Danmark må have krav på, at få dokumentation og gennemsigtighed for, hvad vores skattepenge går til i den store mastodont.

Det er sådan nogle ting, der avler sofavælgere.