Debat: Vi har brug for en ny tilgang til cannabis

Læserbrev: Cannabis kan være skadeligt. Og i særdeleshed for unge.

Så langt er vi enige i den seneste tids debat om cannabisrygende unge i Svendborg.

Men så hører enigheden også op. For hvor mange mener, at der skal en øget politiindsats til for at ramme de unge, og "give dem en skræk i livet", så mener vi det modsatte. For den indsats har man anlagt i over 50 år, og det har ikke virket. Faktisk har man siden forbuddet mod cannabis trådte i kraft i 1955, strammet i 2001 med hashklubloven, i 2004 med nultoleranceloven og endelig i 2007 med en firedobling af bødestraffen. Intet har virket. Faktisk er der så meget hash i Danmark, at hash er blevet tre gange stærkere de seneste 20 år. Danmark flyder i hash.

Hvad skal vi så gøre? Ja, først og fremmest er vi fortalere for en legalisering, så indtægterne kan tilfalde staten, at provenuet kan anvendes til oplysning og forebyggelse, og at langt færre bliver kriminaliseret for noget som 11 procent af den danske befolkning har gjort indenfor det seneste år.

Men indtil da ønsker vi, at politiet fastholder deres fokus på sælgerne og vi som kommune kan fokusere på brugerne i form af åben, saglig oplysning. For eksempel kan alle forældre og lærere oplyse unge om, at når de starter med at drikke alkohol, så må/kan de kun drikke et par øl. De kan ikke fortælle dem, at de kun skal ryge lidt af en potjoint, før det er for meget. Alle ved også, at hvis man vil passe sin uddannelse, så går det ikke at drikke spiritus om aftenen. Men de unge kan ikke få åben oplysning om, at de naturligvis ikke kan ryge hash på en hverdagsaften, og stadig få det optimale ud af deres skolegang. Og alle ved, at der er stor forskel på øl, vin og spiritus. Hvis vi på samme måde kunne rådgive om forskellen på cannabisprodukter, så ville vi undgå helt utrolig mange ulykkelige skæbner.