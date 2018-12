Debat: Vi går det nye år i møde med stolthed

Læserbrev: Jeg sidder med en god fornemmelse i maven og med rank ryg, når jeg tænker tilbage på året, der er gået i Region Syddanmark. Vi har god grund til at være stolte. Vi har skabt nogle flotte resultater på områder, hvor vi også det kommende år skal lægge en ekstra indsats.

Vi har haft endnu et år, hvor vi har udbygget vores nære og gode samarbejde med kommunerne og styrket sammenhængen. De mest konkrete resultater er alle sundhedshusene, der dukker op i det syddanske landskab. I Bogense og på de sydfynske øer har vi samlet regionale og kommunale tilbud i sundhedshuse, og vi arbejder faktisk på at få flere af de regionale sundhedstilbud ud i sundhedshusene. Vi gør det for at lette borgernes vej til sundhedstilbuddene. Sundhedshusene er en succes, fordi der generelt er et godt samarbejde mellem vores sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Et samarbejde, som jeg ser frem til bliver udbygget yderligere de kommende år.

Den nationale udfordring med brugen af tvang i psykiatrien har vi også arbejdet med. Vi satte os et ambitiøst mål om at halvere antallet af bæltefikseringer, og vi er tæt på at være i mål. Og vi fortsætter de gode takter. Ved budgetforliget blev der plads til mange nye initiativer, blandt andet flere mobile skadestuer i psykiatrien, heraf en i Odense.

Alt i alt noterer jeg, at vores initiativer på sundhedsområdet virker. Faktisk placerer Region Syddanmark sig så fornemt i den nationale karakterbog inden for sundhedsvæsenet, at vi er blevet kaldt den region, det er bedst at blive syg i - og samtidig er vi den region, der har den bedste dækning af praktiserende læger.

Efter den sommer, vi har haft, står klimaet vist skarpt i de flestes bevidsthed. Netop klima, miljø og bæredygtighed er områder, vi kommer til at arbejde mere med fremover. For selvom vi har afleveret opgaven med erhvervsfremme til staten, er det stadig vores opgave at skabe rammerne for det gode liv i Syddanmark. Det kan vi ikke gøre alene, og vi ser frem til nye samarbejder og partnerskaber.

Lidt ubeskedent vil jeg sige, at vi sådan set gør det ganske godt. I årene med erhvervsfremme har vi bidraget til at samle de syddanske styrker i fem stærke klynger, som har fået EU's guldstempel. En af dem er robotklyngen på Fyn. Vi har også samarbejdet med mange parter om at sikre virksomhederne arbejdskraft med efter- og videreuddannelse og helt nye ingeniøruddannelser.

For uddannelse er vigtig, uanset hvor du bor i regionen.

Vi har også øje på de unge, når det handler om rygning. Derfor kæmper vi sammen med ungdomsuddannelserne, kommunerne og Kræftens Bekæmpelse for at forebygge rygning netop blandt unge.

Til slut vil jeg sige, at vi lykkes med vores opgaver, fordi vi har dedikerede medarbejdere på regionens arbejdspladser. Tak for det. Jeg er rigtig glad for, at medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viser god trivsel og tilfredshed med at arbejde på regionens arbejdspladser. For det er vigtigt for os, at regionens arbejdspladser er velfungerende og attraktive.

Godt nytår.