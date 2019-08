Debat: Vi er nødt til at tale om familierne

Synspunkt: Der er noget, jeg gerne vil spørge om: Kan man blive kendt på familiepolitik? Udelukkende? Nok ikke i Danmark, hvilket forklarer, hvorfor der i den nys overståede valgkamp blev talt relativt lidt om familiepolitik. Andre emner fyldte mere: Klimaet, pensionen, arveafgiften, sundhedsvæsnet etc. Noget tyder på, at familiepolitik i nyere tid aldrig rigtig slår an som et selvstændigt emne, hvor partierne over en bred kam har en tydelig politik på andet og mere end normeringerne i børneinstitutionerne og irritation (med rette) over at EU blander sig med øremærket barsel til mænd. Dette til trods for at den tidligere børne- og socialminister faktisk dagsordensatte flere centrale spørgsmål vedrørende børnefamiliernes trivsel. Men nu sker der noget hos vores svenske broderfolk, som måske varsler nye tider eller i al fald noget, vi så også kan trække på smilebåndet af - som vi gør det blandt andet af deres politikker for intetkøn.

En ung svensk kristendemokrat, Ebba Busch Thor, stiger op mod den politiske himmel som selvudnævnt 'borgerlig feminist'. Dette definerer hun tilsyneladende med det enkle budskab, at staten skal holde fingrene fra familierne og deres måder at prioritere på. Selvom barselsreglerne i forvejen er en del bedre end i Danmark, så foreslår hun endnu mere understøttelse til kvinder, der vælger familielivet over arbejdslivet. Om dette princip også gælder for mænd, der ønsker det samme - og familier, der er enige om netop den prioritering, vides ikke. Formentligt ikke - for hun kalder sig jo feminist.

Jeg er helt enig i, at staten skal holde fingrene langt væk fra at blande sig i familiernes prioriteringer. Det har vi faktisk en god, dansk tradition for, idet orlovspolitikker mestendels ligger i overenskomstforhandlingerne. Men til trods for, at Ebba Busch Thor ikke vil have, at staten skal blande sig, så er det netop det, hun efterlyser, når hun foreslår flere ressourcer til den hjemmegående (kvinde). Noget tyder på at princippernes enkelthed og hermed opmærksomhedsskabende provokation foretrækkes frem for politik, der hænger sammen og er retfærdig.

Ligeledes er det interessant, at hun tillader sig at definere sin politik som 'borgerlig feminisme', når hun samtidigt negligerer de nøgterne kendsgerninger mellem far og mor: ulige pension, ulige løn, ulige karriereudviklingsmuligheder og især de læssevis af fakta om, at fag, brancher, bestyrelser etc. oplever en uhensigtsmæssig skæv kønsfordeling.

På et punkt er jeg dog enig med hende. Heller ikke jeg ønsker kvindekvoter. Bevar mig vel. Det må overenskomstforhandlerne og virksomhederne selv bestemme - og stå til ansvar for. Men jeg nægter at benægte fakta og jeg agter at gøre noget ved den ligestillingsudfordring, der visselig består i at mange brancher og rigtig mange virksomheder ganske enkelt ved for lidt om de mange fordele, der er ved at have en større andel af kvinder ombord. Ikke fordi kønnet i sig selv gør den afgørende forskel, men fordi man - når man tillader at se på de ressourcer forskellige køn, aldre, erfaringer og personligheder besidder og sætte dem i forhold til de udfordringer, potentialer og muligheder, ens fag eller virksomhed har, så vil der alt andet lige være sund og frugtbar fornuft i at få flere kvinder på banen. Det har ikke noget med borgerlig feminisme at gøre - det er borgerlig sund fornuft.

Det agter jeg selv at gøre i det ene af de tre udvalg i EU, jeg er medlem af: FEMM, der oversat til dansk betyder 'Kvinde- og Ligestillingsudvalget'. Vi har brug for meget mere respekt for familiens ret (og ansvar) til selvbestemmelse og vi har brug for flere fakta om, hvad der styrker ligestillingen som en vigtig ingrediens i Europas konkurrencedygtighed, så arbejdspladserne blomstre til gavn for familierne og for samfundsudviklingen. Dét er for mig borgerlig politik.

For mig giver begrebet 'borgerlig feminisme' ingen mening og jeg troede faktisk, at vi i Norden var på vej i en mere ligestillingsorienteret retning. Når jeg taler med mine børns generation, er det i al fald det jeg forstår, at de efterlyser. Uanset køn.

Jeg kan jo tage fejl og derfor håber jeg, at flere vil følge og reflektere over de svenske tilstande for såkaldt 'borgerlig feminisme': Måske kan vi lære noget. Jeg er selv i tvivl - men hvad mener du?