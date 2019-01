Debat: Vi er ikke ugudelige, Svend Løbner

Læserbrev: Forfatter Svend Løbner har åbenbart endnu tilføjet en titel til de øvrige han har, nemlig prædikant.

Svend Løbner prædiker holdninger om, at vi såkaldte velbjærgede mennesker ikke må afvise noget andet menneske. Gør vi dette, så afviser vi også Gud.

Jeg undrer mig over, at han har den rettighed til at prædike for os "ugudelige", om hvordan vi skal opføre os. Vi danskere er lige så gode mennesker, som al verdens gode mennesker og afviser heller ikke folk i nød.

Der betales rigtig mange penge til ulandshjælp og til al verdens nødlidende. Jeg har og gør som mine forældre og bedsteforældre arbejdet hele mit liv og dermed også betalt skat. En skat, der blandt andet bruges til at hjælpe førnævnte og til at få vores demokrati til at virke med skoler, hospitaler, infrastruktur o.m.a. Dette demokrati er jeg stolt af at være en del af. Jeg vil ikke se dette gå til grunde, fordi vi kritikløst åbner vores grænser for migranter, der af flere årsager tager ophold i vort land.

Der er plads til at hjælpe folk i nød. Det ligger i vores gener, men det er ikke ensbetydende med, at der er plads til migranter, der søger fast ophold og evig forsørgelse. Der er plads til mennesker i Danmark, som vil Danmark og de traditioner og holdninger, der tegner os danskere, nye borgere, der tilpasser sig vort land og ikke kræver og forlanger, at vi bøjer os i støvet for deres undertrykkende middelaldertro. En tro, som har radikaliseret personer, der med terror forsøger at undergrave den frie verden. Det er desværre det, vi har set de seneste mange år.

Så hr. Løbner, vi velbjærgede danskere har ret til at afvise, og det er uden at afvise Gud. Godt nytår.