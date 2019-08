Debat: Vi behandler i overensstemmelse med de nationale retningslinjer

Læserbrev: Kære Jørgen Vinther-Hansen og Inge Jensen. I læserbreve i Fyns Amts Avis udtrykker I utilfredshed med, at alment praktiserende læger i Region Syddanmark ikke har mulighed for at henvise direkte til MR-scanninger, og det er jeres opfattelse, at scanninger skulle være forbeholdt yngre borgere.

I har fået opfattelsen af, at vi ikke tilbyder den fagligt korrekte behandling til patienter af en vis alder - for at spare penge. Og det synes I, er aldersdiskriminerende og umoralsk. Jeg beklager, at I har oplevet et dårligt behandlingsforløb i det syddanske sundhedssystem, men jeg kan klart afvise, at de tilbud, I har mødt, er indrettet som de er ud fra sparehensyn. Jeg kan også afvise, at de er udtryk for aldersdiskriminering. Den syddanske praksis tager derimod udgangspunkt i anbefalinger, som kommer fra den højeste lægelige sagkundskab i Danmark, nemlig Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling.

Intentionen med disse retningslinjer er at give den rette behandling (f.eks. træning, operation eller yderligere diagnostik) til den enkelte patient og samtidig undgå overdiagnostik og overbehandling. De diagnostiske "værktøjer" skal i brug, når det fagligt giver mening, ligesom det er vigtigt, at vi kun opererer, når det er den rigtige løsning.

Det fremgår af den nationale kliniske retningslinje for meniskskader i knæet, at MR-scanning ikke bør anvendes rutinemæssigt, medmindre resultatet af scanningen vil have betydning for det videre behandlingsforløb. Fagkundskaben slår også fast, at når man er over 50 år, er sandsynligheden for slidgigt i knæleddet stor. Derfor starter man ikke med en MR-scanning, men med en nærmere vurdering hos en specialist.

Jørgen Vinther-Hansens henvendelse har givet anledning til, at vi tjekker op på, om vi internt i Region Syddanmark har ensartede retningslinjer for henvisning til MR-scanning af knæ - i overensstemmelse med den nationale kliniske retningslinje. I den forbindelse ser min forvaltning også ser nærmere på, hvordan de andre regioner fortolker den nationale retningslinje. Vi har de samme retningslinjer for behandling i hele landet, og selvom der naturligt kan være mindre variationer i tolkningen af retningslinjerne fra region til region og sygehus til sygehus, så er vores klare udgangspunkt, at borgerne skal have tilbudt den samme behandling, uanset hvor de bor i Danmark.