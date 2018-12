Debat: Verden er så stor, så stor

Læserbrev: Sydfyn evner at kigge ud i verden. Om det var sejlskibene fra Marstal, som sejlede kloden rundt, D/S Svendborg, som blev til verdens største rederi, Mærsk, eller nutidens mange sydfynske søfolk, så har det maritime Sydfyn været et af mange vinduer til verden. Netop evnen til at se mod horisonten og resten af verden er - heldigvis - en sydfynsk styrke. Det bør også være tilfældet i 2019.

For uanset hvor du bor i det sydfynske, så har du gavn af, at Danmark er en åben økonomi, som handler med hele verden. Det betyder selvfølgelig noget i form af kroner og ører i lommen, når vi sælger danske varer på verdensmarkedet. Men Danmarks adgang til at handle frit betyder også, at der er billigere og bedre varer på hylderne i den lokale Superbrugsen. Endelig har vi godt af at rejse ud og lære nyt. For selv om vi kan meget på hjemmebane, bliver vi klogere af inspiration udefra.

Tit tager vi for givet, at Danmark er en velfungerende og åben økonomi, som kan handle med alle og er med i samarbejder som EU og NATO. Men det er ingen selvfølge. Det er noget, som vi politisk som land skal arbejde for og med hele tiden.

Et eksempel er den kedelige handelskonflikt, som har rødder i USA og allerede i 2018 satte sig spor. Her skal Danmark gøre sit til, at der ikke kommer unødigt brænde på bålet. Det kan vi heldigvis gøre via EU, som har været omdrejningspunkt for at sikre god samhandel med lande verden over.

Et anden kendetegn ved 2018 var det beklagelige Brexit. Det sætter i vores øjne en tyk streg under, at det at køre alene ikke bare er dyrt, men også meget, meget svært i en verden, hvor tingene hænger sammen. Nogle britiske politikere har talt højt og længe om, at Storbritannien kan selv - nu kommer realiteterne. Hele Brexit er ikke bare en dyr omgang for den enkelte brite, men viser også, at det er en illusion at tro, at man som land kan gå solo.

Verden er så stor, så stor. Derfor mener vi, at Danmark fortsat skal have øje for det globale. Udviklingen i andre lande viser, at det ikke er noget, som vi kan tage for givet. Derfor er det på tærsklen til 2019 vigtigt her i lokalavisen at minde om, hvorfor Danmark som lille, åben økonomi vinder stort ved at være åben overfor verden, og hvorfor vi naturligt hører hjemme i EU og i NATO. Vi må ikke slippe det internationale udsyn.