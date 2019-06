Læserbrev: For nylig kom Danmarks Statistik med nye tal for antallet af nyudklækkede studenter, der læser videre med det samme. Antallet er det laveste siden 2012, hvilket må siges at være en anelse nedslående.

Tilbage i 2012 var det godt 29 procent, som var i gang med en uddannelse tre måneder efter, at de blev studenter. I 2018 var det blot 15 procent. I øvrigt er andelen af indvandrere og efterkommere, der fluks starter op på en videregående uddannelse mere end dobbelt så stor i forhold til studenter af dansk oprindelse.

Når jeg skriver, at tallet er nedslående med Dansk Erhvervs øjne, er det selvfølgelig, fordi vi gerne vil have de unge hurtigt i gang med uddannelse og efterfølgende arbejde. Danske virksomheder har brug for dygtige medarbejdere.

Tager man et enkelt sabbatår eller to, så går det nok. Jeg anerkender naturligvis også, at der er unge, som har brug for lige at tænke sig om, før de vælger studium. Det er dog værd at huske på, at venter man for lang tid, så er der en risiko for, at man kommer længere og længere væk fra uddannelsesverden og måske slet ikke kommer i gang med at studere. Og får man ikke det meste ud af sit potentiale, er det skidt for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet.