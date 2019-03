Debat: Vejen er ikke en legeplads

Læserbrev: Svar til Mads Nissen Hviid: Giv plads på vejene.

Mads Nissen Hviid vil gerne have plads på landevejene til sin sport: cykling. Problemet med de kære cykelryttere er bare, at de for ofte ikke vil give trafikanterne plads til at agere i.

Der foregår så meget i trafikken i dag, at vi alle må gøre os hæderlige anstrengelser for at være synlige også med vore hensigter: påklædning, oplysning, tegngivning, agtpågivenhed og overholdelse af færdselsregler. Og her svigter mange cykelryttere fælt: Ofte er der ikke de påkrævede lygter i en ordentlig stand. Ingen ringeklokke til advarsel af andre. En del har musik i ørerne og kan derfor ikke høre trafikken. Og tegngivning? Glem det. Ingen hånd op ved opbremsning, ingen visning mod venstre eller højre, overhaling indenom i høj fart. Og i flok bruger man hele vejens bredde. Min kone blev påkørt, selv om hun gik på åben landevej, gående i venstre side.

Jeg selv har mødt en flok, der lavede skilteopløb i hele vejens bredde, selv om der var dobbelt optrukket linje.

Og Mads: Har du husket den gule vest? Mange dropper den, fordi den giver vindmodstand. Men så længe, rytterne kører med hovedet under armen, er de ikke andet end til fare for sig selv og deres medtrafikanter.

Vi lærte i skolen, at veje er trafikårer, og ingen legeplads: Det burde I også lære.