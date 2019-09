Debat: Varm luft

Læserbrev: Tomme kalorier, tomme løfter, sludder for en sladder eller bare varm luft? I regeringens og KL's aftale ser det desværre ud til, at man giver de kommuner, der har penge, lov til at bruge mere af kassebeholdningen. Men man tilfører endnu ikke kommuner som Assens, hvor kassen er tom på grund af den demografiske udvikling, ekstra midler.

Udgifterne stiger, men pengene følger ikke med. Hvad kan man konkludere på det indtil videre?

At regeringen nu også mener, at der er penge nok i kommunerne og har vurderet, at man bare skal prioritere anderledes? Tja, måske - vi skal se tiden lidt an og se om det ender som varm luft med regeringens valgløfter, eller der kommer et løft senere.