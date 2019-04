Debat: Valget handler om at se bedraget i øjnene

Læserbrev: Kan et nationalt sundhedsvæsen, der vil gøre op med regionale forskelle, lukke lyset ind til de nedbrudte, de gamle, de syge?

Spørgsmålet er, om statslig styring vil ændre på de grundlæggende vilkår; at dele af landet mangler personale og har svært ved at skaffe personale.

De 98 kommuner har heller ikke samme muligheder for yde pleje. Håndtering af pleje og genoptræning er desuden for forskellig til, at det vil ende ud i en ensartet behandling af patienterne.

Standardisering efterfulgt af omsiggribende digitalisering er elefanten i rummet, som jeg ser det. Det vi ikke taler om; vi lever i et land, med digitalisering som ideologi. I den nære fremtid skal vi have 5G netværk; noget med at så kan robotterne på sygehusene komme hurtigere rundt med blodprøverne.

Vi poster flere og flere penge ind i nyt teknologisk isenkram, hvor det nye ikke nødvendigvis er bedre. Det ender højst sandsynlig med en kamp om at få skidtet til at virke, eller sikre at det ikke bliver hacket.

Vi taler altid om det frie valg og nærhed. Glem det, man diskuterer ikke med algoritmer; algoritmer, der foretager valg og beslutninger, som vi ikke har indflydelse på, bestemmer hvem vi er, og hvad vi bør vide om os selv.

Fremtiden kan blive et ensomt liv og en ørkesløs kamp med digitale løsninger, hvor nærhed, nærhed, nærhed og friheden går fløjten. I fremtiden selvkørende biler - valget handler om at se bedraget i øjnene - der bliver kørt rundt med os.