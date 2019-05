Debat: Valgbedrag af værste skuffe

Læserbrev: "Hvis jeg skulle blive valgt, får fynboerne en direkte forbindelse ind i Europa-Parlamentet - jeg forlader selvfølgelig Folketinget."

Disse ord udtalt af Karsten Hønge fra SF.

Siden har vi været vidende til et temmelig bombastisk ordbrug på den slemme side af skalaen, hvad vi vælgere kunne forvente: "Ikke mere pis og klar tale" og portrætteret med en forhammer, der formentlig skulle illustrere, hvad der sker med det sagesløse EU, hvis de kom ham i vejen.

Men det hele var bare snyd og humbug - et forsøg på at stemmemaksimere. Det har aldrig været Hønges hensigt at respektere hans vælgeres tillid til ham.

Demokratiet er noget af det dyrebareste vi har. Noget folk går i krig for og ikke noget, man leger.

Han har gjort tykt grin med vælgerne, men også med alle de gode lokale kræfter, der har knoklet for at give ham et godt valg, som nu fremstår som små komiske Ali'er i deres loyalitet for partiet og forsvar for ham og nu uforvarende må se sig ydmyget og hånet en god tid fremover.

I en tid, hvor politikerne kæmper imod politikerlede, er det benzin på bålet.

Hønge og SF's ledelse har udvist så eklatant en mangel på respekt for demokratiet og manipuleret med vælgerne, at de fortjener at få en valglussing af de helt store. Så kan de i mellemtiden sætte sig over i et hjørne og gennemtænke demokratiet og med Morten Helvegs ord på Facebook: "Bør Pia Olsen Dyhr flå ham af plakaten og sige et stort undskyld til os alle sammen". Men det sker nok ikke.