Læserbrev: Kære Deres Majestæt dronning Margrethe II,

når De skal møde de partier efter folketingsvalget, der er blevet repræsenteret i Folketinget, vil jeg gerne opfordre Dem til at bede partiernes ledere om at mødes til et fællesmøde, gerne med Dem ved bordenden, hvor partiernes ledere gerne skulle finde frem til et menneske, de i fællesskab vil kunne pege på som Danmarks nye statsminister, og at denne statsminister ikke er partileder.

Derudover vil jeg opfordre Dem, Deres Majestæt, til, at De opfordrer partilederne til at sørge for, at regeringsministrene ikke samtidig er folketingsmedlemmer, selv om Grundlovens paragraf 40 giver mulighed herfor.

Et demokrati har et princip om, at de tre magtinstanser er adskilte og derfor ikke har folk, der sidder i mere end kun den ene instans. Det vil derfor principielt være forkert, at vi endnu engang skal opleve, at Danmark får en regering med ministre, der også er medlemmer af Folketinget.

Det er heller ikke i demokratiets ånd, at regeringens ministre fremstår med partipolitiske holdninger, da en minister er vort folkestyres repræsentant og ikke et politisk partis repræsentant.

Håber Deres Majestæt tager min opfordring med ved dronningerunden.