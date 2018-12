Læserbrev: Venstre i Svendborg holdt for nylig politisk møde på Simac. Thomas Bernt Henriksen var aftenens indleder.

Han er cheføkonom i tænketanken Axelfuture, og emnet for mødet var blandt andet erhvervslivets behov for økonomisk integration med verden omkring os, og behov for indvandring af uddannet arbejdskraft på sigt.

TBH gik i kødet på den politiske debat om emnet. En håbløs sammenblanding mellem behov for tilgang af udenlandsk arbejdskraft, og en hysterisk debat omkring flygtninge og migration, samt en påstand om at 800.000 mennesker i kanten af det danske arbejdsmarked først skal i arbejde, inden vi åbner for indvandring.

Nu har jeg generelt ikke meget respekt for kloge økonomer, der graver sig ned i tænketanke. Hvis man ikke formår at gøre sig til en del af den folkelige debat, der hvor almindelige mennesker skaber konsensus omkring tingene, har det ingen formål.

Derfor var det en rigtigt god aften, hvor TBH formåede gennem en præcis økonomisk analyse at skabe et reelt alternativ til en hysterisk debat om emnet, en debat, der ikke hviler på nogen grad af faglighed, men udelukkende tjener det formål at skabe frygt og usikkerhed.

Danmark lider velfærdstab, hvis vi ikke sikrer frihandel, og arbejdskraftens frie bevægelighed. Der er økonomisk gevinst for samfundet for hver udenlandsk medarbejder, der finder vej til Danmark, og det er det, som på sigt skal sikre velfærd i Danmark. Så enkelt kan det siges.

Og nej, det er ikke det samme som at ønske, at vi åbner grænserne for fattigdomsflygtninge fra Afrika. De politikere, der ønsker at skabe den årsagssammenhæng, handler i ond tro eller simpelthen mod bedre vidende.

Jeg håber ikke, det beskedne fremmøde er et udtryk for manglende lyst til at debattere åbne grænser og økonomisk integration, som modvægt til en brødløs debat om flygtninge og indvandrere.