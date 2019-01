Debat: VUC smider barnet ud med badevandet

LÆSERBREV: 'Rektor på HF & VUC Fyn, Stig Holmelund Jarbøl, begræder lukningen af VUC Langeland' skriver FAA 13. december. Det er vist tørre krokodilletårer!

Hans argument med, at den nye ungdomsuddannelse FGU er skyld i hele miseren, holder ikke i byretten.

Det var jo netop ministeriets hensigt med FGU (Forberedende Grund Uddannelse) at løfte opgaven med at få alle unge under 25 ind på sporet af job- og uddannelsesmuligheder.

I fire år har jeg som Boligsocial Vicevært arbejdet med unge, der af forskellige grunde har svært ved det at finde job og starte uddannelse. Der har tidligere været en lang række af forskellige tilbud til disse unge, der ikke er klar til en erhvervsuddannelse eller gymnasiale uddannelser:

Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende voksenuddannelse (FVU), Almen Voksenuddannelse (AVU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt produktionsskoleforløb.

VUC Langeland har hidtil tilbudt OBU, FVU og AVU sideløbende med HF med stor succes. De har udviklet en helt unik kultur, som især rækker ud efter unge, som har brug for særlig hensyntagen. Mange af dem er simpelthen ikke i stand til at komme til Svendborg, hvor det er tanken at samle disse tilbud i den nye FGU. Endnu vanskeligere bliver det for dem at trives på disse store enheder, hvor der hersker en helt anden kultur.

Jeg savner et reelt svar fra Stig Holmelund Jarbøl og hans bestyrelse for VUC Fyn på, hvorfor VUC Langeland ikke kan fortsætte med sin del af den nye FGU, som de hele tiden har praktiseret. Det er den samme 'kundekreds', og den bliver ikke mindre fremover, da den nye folkeskolereform desværre i langt mindre grad end tidligere er i stand til at løfte opgaverne med de udsatte børn.

Det er en hån mod de unge, at bureaukraterne og teknokraterne ikke har mere blik for den egentlige opgave - at tilbyde de udsatte unge på Langeland den rette hjælp til at komme i job eller uddannelse.