Debat: VUC Langeland kan kun overleve, hvis der er politisk vilje på Christiansborg

Læserbrev: Jette Purup fra Alternativet mener her i avisen, at VUC Fyns bestyrelse bare kan tage og finde pengene til at drive VUC Langeland videre. Desværre er det ikke så let. Jette Purup retter skytset mod de forkerte.

Lad mig slå fast, at jeg ikke tror, at der er en eneste, der sidder i HF VUC Fyns bestyrelse, der ikke begræder lukningen af institutionen på Langeland. Det siger næsen sig selv, at når man vælger at indtræde i en VUC-bestyrelse, så er det fordi, man brænder for uddannelse og ønsker, at så mange som overhovedet muligt skal med på uddannelsesvognen.

Dermed kæmper man selvfølgelig også for, at VUC kan nå så bredt ud som overhovedet muligt. Lige nu er hele VUC-sektoren under et massivt økonomisk pres. Både fordi den nye FGU tager en stor del af elevgrundlaget, fordi konjunkturerne har sendt mange i job og færre på uddannelsesbænken. Og fordi vi har en regering, der de seneste mange år har praktiseret massive besparelser på uddannelser. I øvrigt en problemstilling, som jeg mener er så alvorlig, at jeg har kaldt den ansvarlige minister i samråd om både det og situationen på Langeland senere på måneden.

Det såkaldte omprioriteringsbidrag udgør cirka 75 millioner kroner pr. år i VUC-sektoren. Der er kun afsat 60 millioner kroner over tre år til nødlidende VUC-institutioner. Dermed hænger Jette Purups løsning ikke økonomisk sammen. I stedet for at skyde på os, der kæmper for, at der skal være uddannelse til alle, burde Jette Purup kritisere regeringen og kæmpe for, at vi får en ny.

Uddannelser i hele Danmark kræver politisk vilje og økonomisk prioritering. Ingen skal være i tvivl om, at jeg på Christiansborg kæmper, alt hvad jeg kan for uddannelse til alle i hele landet.