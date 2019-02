Debat: V-resultater og S-bluf

Læserbrev: Venstre og blå lejr leverer resultater. Mange nye arbejdspladser og rekordmange i job. Der er vækst i Danmark og færre ledige. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Det har vi sikret med blandt andet kontanthjælpsloft, integrationsydelse og lettelse på skatten. Det har givet flere penge, til at vi har styrket sundhedsområdet, ældreområdet og børneområdet.

Kernevelfærden er blevet styrket. Det er finansieret gennem finansloven. Samtidig har vi strammet op på udlændinge- og indvandrerpolitikken, så vi har fået styr på asyltilstrømningen, samtidig med at vi sikrer, at vi bidrager og hjælper i nærområderne, hvor vi kan hjælpe flere.

Lige nu forhandles der om sundhedsreform og pensionsreform med fokus på, at nedslidte naturligvis skal kunne få pension. Samtidig oplever vi, at Socialdemokratiet bluffer, når de på den ene side siger, at de også vil en stram udlændingepolitik, men samtidig vil forhøje integrationsydelsen.

Socialdemokratiet kører igen slapperlinjen og vil ikke stå bag den konsekvente udlændingepolitik, som vi i blå lejr arbejder for at sikre bliver videreført. Socialdemokraterne lover og lover på flere områder, men kan ikke anvise hvor pengene skal komme fra.

Venstre og blå lejr sikrer resultater og socialdemokraterne bluffer.