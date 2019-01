Læserbrev: Ole Gilberg fra Marstal tog til genmæle og svarede igen på Carsten Olsens leder fra forleden om rygning, hvor han endnu en gang kastede sig over vi rygere.

Jeg er en gammel mand på 81 år og har stort set røget hele mit liv, siden jeg var 12-13 år. Ud fra det må jeg være dobbelt så dum som dem, der ryger på Ærø og Langeland.

Jeg kører næsten hver dag en tur ned i skoven. Nyder naturen og stopper min pibe med en af Halbergs fremragende tobakker og nyder lugten af tobakken og røgen. Så sidder jeg stille og roligt og tænker dagens begivenheder igennem. Når mørket falder på, kører jeg stille og roligt hjem i hulen. På vej hjem tænker jeg, hvor er det synd for mig, at jeg er så dum, men jeg gør mig dog ikke til dommer over, hvordan mine medmennesker skal leve.

Jeg har mange gange været ved at sige den avis op, som jeg har holdt i en menneskealder på grund af de ledere, du har skrevet, Carsten.

Men nu holder du jo som chef, og jeg forsætter med at holde avisen, men denne gang var jeg tæt på smertegrænsen.

Held og lykke med dit nye job.