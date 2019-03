Debat: Usandheder fra Flemming Madsen

Læserbrev: På seneste byrådsmøde fortalte formanden for Områdeforum, Flemming Madsen (S), at et enigt Områdeforum gik ind for nedlæggelse af parkeringspladserne til fordel for byfornyelseplanen af Klosterplads, og ydermere revsede undertegnede, for at jeg i Områdeforum stemte for en nedlæggelse og nu her i byrådet pludselig ændrede holdning.

Hermed dokumentation for at undertegnede, som den eneste i Områdeforum fik protokolleret, at hvis der nedlægges pladser i forbindelse med byfornyelsen af Klosterplads, så skal der findes alternative parkeringspladser i området.

Det skal også i den forbindelse gøres opmærksom på, at de parkeringspladser, som nu ønskes nedlagt, blev der peget på som alternativ til de nedlagte pladser på torvet.

Men på den lange bane kan modstandere af bynær parkering desværre få ret, for hvorfor køre ind i bymidten, når forretningerne er lukket ned på grund af manglende kunder.