Debat: Ungarbejdere gør gavn

Læserbrev: Der har i medier landet over været bragt en del historier om forholdene for medarbejdere særligt i detailhandlen og restaurationsbranchen. Fagbevægelsens Jobpatrulje har nemlig i år været landet rundt. Og det er fint, at de gør det, for selvfølgelig skal der være styr på arbejdsmiljøet. Det trælse er så, at jobpatruljen vanen tro har kastet en masse negative historier om unges arbejdsforhold af sig. Historier, som måske efterlader et indtryk af et arbejdsmarked, som på ingen måde er egnet for unge mennesker.

Hos Dansk Erhverv ser vi et helt andet billede. For sandheden er jo, at så godt som alle arbejdsgivere har sunde og sikre arbejdspladser for unge mennesker. Langt, langt de fleste arbejdsgivere overholder arbejdsmiljølovens regler. Ud af de 12.195 tilsynsbesøg, som Arbejdstilsynet indtil videre har gennemført i 2019, har der blot været 84 tilfælde, hvor virksomhederne skulle ændre forhold vedrørende de unges arbejde. Derudover er det meget sjældent, at de unge kommer alvorligt til skade - heldigvis.

Man må heller ikke glemme, at når unge har et fritidsjob, gavner det de unge selv, virksomhederne og samfundet. De unges introduktion til arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob, giver viden og erfaringer, som de kan tage med videre i et uddannelsesforløb og i deres senere arbejdsliv. Og så må vi ikke glemme den stolthed og glæde, som man får ved at tjene sine egne penge. Det husker jeg i hvert fald selv som noget helt særligt og stort.

Derudover er det af afgørende betydning, at de unge bliver introduceret til de brancher, hvor vi mangler arbejdskraft og får et indblik i de jobs, som erhvervsskolerne uddanner til.

Jobpatruljen har da også selv ad flere omgange udtalt, at der i stor stil er tale om "bagatel-problemer", som de finder. Og det er da brandærgerligt, at de få negative historier kaster skygger over noget, som jo ellers er så positivt: De mange unge, der hver dag passer deres fritidsarbejde og trives med det, og også de virksomheder, som bidrager til en vigtig samfundsopgave med at introducere de unge til arbejdsmarkedet.