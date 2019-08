Debat: Umoralsk forsøg på at spare penge

Læserbrev: Jeg har modtaget et brev som svar på mit åbne brev til Stephanie Lose om henvisning til scanning af knæ. Af en eller anden grund ønsker Region Syddanmark (RS) ikke at offentliggøre, hvorfor en alment praktiserende læge i RS ikke må henvise en patient til MR-scanning af knæ, og det kan jeg godt forstå.

Essensen af svaret er nemlig, at hvis alment praktiserende læger i RS fik lov at henvise deres patienter til MR-scanning af knæ, så ville alt for mange over 50 år blive scannet og overbehandlet og forårsage "unødig brug af scannere".

Jeg må altså konstatere, at RS mener, at alment praktiserende læger i regionen ikke er dygtige nok til at vurdere om et knæ skal scannes. Hvilken nedvurdering.

Jeg kan endvidere forstå, at man i modsætning til Region Midtjylland med udgangspunkt i de nationale retningslinjer baserer beslutningen på " videnskabelig evidens og den bedste praksis".

Jeg undrer mig over, at læger med samme uddannelse i Region Midtjylland er så meget dygtigere end kollegerne i RS, at de godt må henvise deres patienter til MR-scanning af knæ. Eller er det mon, fordi Region Midtjylland baserer deres beslutning på "videnskabelig uredelighed og dårlig praksis"?

RS's politik på området er aldersdiskriminerende. Der står i brevet, at "patienter over 50 år skal henvises til ortopædkirurgisk vurdering, ikke til MR". Regionen forsøger bevidst at undgå scanninger af ældre menneskers knæ, med den begrundelse, at de nok bare har "slidgigt (artrose) i knæene".

Så gør det ikke noget, at patienter med andre knæproblemer end slidgigt må vente i månedsvis på at blive undersøgt.

Et umoralsk forsøg på at spare penge på scanninger af ældres knæ, viser sig endda nu at have fordyret hele mit forløb med flere tusinde kroner, som de to ekstra konsultationer hos specialisten koster, og ja, jeg blev henvist til MR-scanning af mit knæ.

Jeg fik af Stephanie Lose ikke svar på, hvorfor de enkelte regioner vurderer retten til at henvise til scanning så forskelligt. Svaret, jeg fik, lød ordret således: "Du nævner, at alment praktiserende læger i Region Midtjylland kan visitere direkte til MR-scanning. Hvordan Region Midtjylland fortolker de nationale retningslinier i praksis kan jeg ikke umiddelbart kommentere på uden yderligere viden."

Jeg må derfor bede Stephanie Lose om at tilegne sig mere viden om problemet og give mig et ordentligt svar, gerne her i avisen.