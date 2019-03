Debat: Udvikling af Ærø Flyveplads nøglen til mere beskæftigelse

Læserbrev: I Ærøs Naturforening bakker vi op om Danmarks Naturfredningsforenings ønske om mere natur i Gråsten Nor, lavvandede områder og helårsgræsning. Vi er også helt på linje om Gråsten Nors naturpotentiale som naturområde og i forhold til turisme. Der drænes voldsomt, og det har ført til, at mange af det åbne lands fugle er forsvundet; det viser optællinger foretaget Danmarks Ornitologiske Forening også.

Der hvor vandene skiller, er, at i Ærøs Naturforening også vægter erhvervsudviklingsmuligheder, landbrug og Ærø som et levende samfund. Og her er en udvikling af Ærø Flyveplads nøglen til mere beskæftigelse og erhvervsudvikling, såvel som til natur i særklasse derfor har undertegnede lavet Gråsten projekt del 1.

Ved at løfte landingsbanen over terræn og ramme spuns omkring flyvepladsområdet, vil hele Gråsten Nor på nær flyvepladsområdet kunne frigøres til natur, med stående vand og enge med kvæg og vildheste til gavn for fugle, insekter og planter, vores turister og os som bor her. Vi taler om et område på cirka to procent af det samlede område, og det er efter en udvidelse af landingsbanen til 1199 meter.

Det vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning og en kæmpe håndsrækning til naturen. En løsning for flyvepladsen, der sikrer et noget nær naturligt vandspejl, er også en klar betingelse, hvis man ønsker at inddrage naturfondene i udviklingen.

Infrastruktur og klimatilpasning er områder der støttes af EU, og hvis flyvepladsen reorganiseres som fondsejet er der begrundet formodning om at investorer og private danske fonde vil kunne restfinansiere udvidelsen. Med alle de arbejdspladser vi har mistet de senere år, er der brug for at udvikle nye muligheder og arbejdspladser. I planerne indgår også udvikling af modeller, som giver landbruget mulighed for et højere afkast af deres jorder ved at omlægge til natur, samtidig med at man bevarer landbrugsstøtten. Der er således grobund for at landbruget kan beholde deres jorder og endda tjene flere penge.

I årtier har der været status quo omkring Gråsten Nor. Med det forslag, der er på bordet, er posen rystet, og det håber vi kan skabe mulighed for at vi kan komme ud af dødvandet. Vi håber at Danmarks Naturfredningsforening vil være med til at samles omkring de 99 procent frem for den ene procent, som skiller os.