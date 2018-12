Debat: Udflytning af arbejdspladser - nu også til udlandet

Læserbrev: I regeringens og Dansk Folkepartis finanslovsaftale vil de etablere danske fængselspladser i udlandet. Det regner man med kommer til at koste 10 millioner i 2019 og så 20 millioner om året i de kommende to år.

Måske det er, fordi de forestiller sig, at miljøet er hårdere end i de danske fængsler, eller måske vil de bare sende et signal. Fakta er bare, at hvis Danmark etablerer danske fængselspladser i for eksempel Rumænien, skal de altså drives efter de danske straffuldbyrdelsesregler. Dermed har de indsatte præcis de samme rettigheder som i et fængsel på dansk grund. Norge har gennem de seneste år haft pladser i tidligere hollandske fængsler, så rent praktisk kan det godt lade sig gøre.

Men fangerne får ikke strammere forhold og på den måde får man kun færre arbejdspladser i Danmark ud af det. Det giver da ikke nogen mening i en tid, hvor man forsøger at forbedre forholdene for virksomheder i Danmark, for at de ikke flytter ud af landet.

Er det, hvad regeringen mener, når de siger udflytning af arbejdspladser?

Man kan selvfølgelig sige, at fordi der er mangel på fængselsbetjente, vil man lette presset på dem. Man kunne også indføre en fastholdelsespolitik, give betjentene lønforhøjelse og forbedre bemandingen i fængslerne. Det kunne måske få de tilbageværende medarbejdere til at blive i Kriminalforsorgen.

Dernæst kunne man kickstarte rekrutteringen af nye betjente ved at fjerne SU'en under betjentenes uddannelse. Så er jeg sikker på, det bliver mere attraktivt at uddanne sig til fængselsbetjent.

Man kan jo starte med de 30 millioner, som regeringens udflytningseventyr kommer til at koste.