Debat: Uden et centrum er højre og venstre ligegyldig

Læserbrev: Hvem mon kan beskrive denne tomme signal og hyggestrategi, vi er besat af, bedre end Winston S. Churchill? "Ved at efterlade disse tomrum skabte vi en mulighed for, at Hitlermonsteret kunne krybe ud af sin kloak og indtage den tomme trone. Der er ingen tvivl om, at disse synspunkter er meget umoderne" (Citat: Churchill 1941).

Churchill var krigsvinder, men følte han havde tabt. Han havde ønsket om et stærkt Storbritannien og en verden i fred; han havde ikke opnået nogen af delene. Hvad overså han?

Det, som i sidste ende fælder os - vores mangel på rødder og vores ødelæggende egoisme; vi efterlades uden et centrum. Churchills hustru, Lady Clementine sagde om Churchill, at han var egoist på samme måde som Napoleon; at han altid havde haft evnen og kræfterne til at leve sit liv præcis som han ville.

Denne form for livsførelse skaber åndenød. Fra Amazonas regnskove udfordres det liberale frihedsbegreb af den fader, der ser friheden gennem børnenes øjne: mad på bordet og derfor fælder træer.

Vi er blevet afhængig af et misforstået frihedsbegreb, der ikke bare fælder træerne, men også os selv; i længde, hvor den inderste kerne bliver mere og mere tom. Omringet og besat af de kortsigtede hurtige hyggevenlige og tomme egoistiske løsninger, hvor det langsigtede samlende mangler - højre og venstre bliver ligegyldig.