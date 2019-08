Debat: Uddannelse for vigtigt til at kaste ud i priskrig

Læserbrev: I Fyns Amts Avis 22. august glæder Dansk Erhverv sig over stigningen i antallet af opgaver, som Ærø Kommune udbyder til private.

Men hvorfor egentlig? Der er jo en grund til, at man har valgt at lægge opgaver som eksempelvis undervisning af flygtninge under kommunalt regi.

Mon ikke man har besluttet, at en opgave er kommunal, fordi den løses bedst tæt på borgeren og i tæt samspil med kommunens øvrige opgaver? Mon ikke man politisk har forventet, at kommunen holder godt øje med, at opgaven løses med den nødvendige kvalitet, når borgerne skal serviceres.

Med andre ord: Hvorfor er det egentlig, at man politisk har besluttet, at det er en kommune, der skal stå for en opgave, hvis man mente den bedst blev løst af en privat udbyder efter en priskonkurrence? Så kunne staten jo ligeså godt selv have stået for udbuddet og derigennem have sikret et meget større volumen i opgaven og dermed en billigere pris.

I Uddannelsesforbundets optik har kommunen det fulde ansvar for at sikre kvaliteten af de opgaver, den har ansvar for. Vælger den at få en privat til at løfte opgaven, skal den sikre sig, at opgaven løses med samme kvalitet, som den selv kunne have gjort. Den skal også sikre sig, at det sker på arbejds- og lønvilkår, som den selv skulle have betalt. Det skal ikke være på grund af social dumping, at man kan få løftet opgaven billigere. Vi går jo heller ikke ind for sort arbejde eller underbetalte udenlandske arbejdere, vel?

Vi mener ikke, at det er forkert, at kommunen beder en privat om at løse en opgave, når blot det sker på ordnede vilkår - også for de ansatte - og med sikring af kvaliteten og sammenhængen til kommunens øvrige ansvar på området. Men vi ser i Uddannelsesforbundet desværre flere og flere tilfælde, hvor kommuner vælger at udlicitere eksempelvis Danskuddannelse med det ene formål at spare og uden blik for, hvad det betyder for kvaliteten og sammenhængen. Det holder ikke. Dette vanvittige udliciteringscirkus må simpelthen stoppes.