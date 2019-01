Læserbrev: Den 2. april 2018 havde John Jensen et læserbrev i Fyns Amts Avis, hvori han udtrykker sin store stolthed over at være medlem af DF. Det kan næppe tolkes anderledes end, at hans politiske synspunkter i alt væsentligt er i overensstemmelse med DF's, hvilket indtryk hans hyppige og ordrige indlæg i avisen også efterlader.

Det er derfor rimeligt at antage, at hans synspunkter generelt set er sammenfaldende med DF's. Det må derfor undre, at han den 19. januar i en kommentar til mit læserbrev i avisen den 10. januar gør et så stort nummer ud af, at han ikke udtaler sig i på DF's vegne, da han åbenbart ellers anser sig for at repræsentere DF's inderste sjæl.

Og især hans nu gentagne unuancerede beskrivelse af, at muslimer intetsteds i verden lever i fred og fordragelighed med deres omgivelser, anser jeg for at dække DF's holdning totalt. Men udsagnet er jo en løgn. Der er masser af muslimer i Europa herunder i Danmark, der lever sådan og har accepteret de gældende samfundsforhold herunder sekularismen. Den måde at debattere på er udansk, nogen vil måske endda kalde den racistisk, og er med til at berettige et udsagn om manglende stuerenhed.

John Jensen gentager sin opfattelse af, at drabsvideoen af de to unge piger skal offentliggøres, blandt andet med henvisning til, at det kan deres familier sikkert godt se fornuften i. Magen til udansk mangel på finfølelse skal man lede længe efter. Offentliggørelsen vil formentlig også være i modstrid med de presseetiske regler og dermed i modstrid med væsentlige danske værdier.

DF vil formentlig ikke offentligt støtte synspunktet om offentliggørelse af videoen. Så her må jeg blot konstatere, at John Jensen er udansk og ikke kan betegnes som stueren.