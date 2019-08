Debat: Ubalance mellem bevaringsværdige bygninger i byen og på landet

Læserbrev: Den aktuelle debat om politisk besluttede kommunale budgetter og deres potentielle konsekvenser i forholdet mellem land og by aktualiserer et problem, som Foreningen By og Land-Sydfyn siden kommunalreformen har påpeget overfor kommunen.

Retsstaten stiller alle borgerne i samfundet lige. Alle skal behandles ens, ud fra objektive kriterier.

Da Egebjerg og Gudme kommuner blev sammenlagt med Svendborg Kommune, havde Svendborg Kommune registeret sine bevaringsværdige bygninger i Svendborg købstad og Troense. Denne registrering var foretaget efter den anerkendte SAVE-metode og bygninger i de bedste bevaringsværdier kunne modtage kommunale tilskud efter bygningsforbedringsloven, gennem det kommunalt nedsatte bygningsforbedringsudvalg.

By og Land-Sydfyn og Svendborg Museum har gentagne gange påpeget det uheldige i denne ordning, når store dele af Svendborg Kommune potentielt set har bevaringsværdige bygninger, der bare ikke er registeret som sådan, hvorfor ejerne af disse ikke er klar over sine muligheder for at søge disse midler, der kommer fra skatteyderne.

Med udpegningen af 37 kulturmiljøer i 2013 blev bygningerne i disse områder SAVE-registeret, og ejerne i disse cirka 2000 bygninger kunne nu også søge de kommunale midler. Men hovedparten af landsbyerne og bygningerne i landområderne er fortsat ikke en del af ordningen.

Liv i Min By-projektet er godt i gang. Det er et godt og vigtigt byfornyelsesprojekt i Møllergade, Klosterplads og nu også Frederiksgade. Bygningsforbedringsudvalgets midler anvendes for tiden til at sætte bygninger i dette område i stand. Desværre har politikerne ikke tilført flere midler til de bevaringsværdige bygninger generelt i hele kommunen, men har i en årrække alene afgrænset indsatsområdet for disse midler til Liv i Min By-området.

By og Land-Sydfyn har gennem årene gjort opmærksom på det uheldige i denne administration af ordningen, og den ubalance det giver for husejerne i hele kommunen. Vi håber, at bygningsforbedringsmidlerne fremover udvides til hele kommunen, at området endvidere generelt får tilført flere ressourcer, og at kommunen tillige finder de midler, der er nødvendige til at få registeret alle bevaringsværdige bygninger - også i landsbyerne og i det åbne land.