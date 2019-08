Læserbrev: Det er på tide, at USA begynder at betale husleje for deres Thule-base. At USA betaler kompensation til den i 1941 tvangsforflyttede grønlandske befolkning i Thule-området. At USA også sørger for og betaler for oprydning af deres affald samme sted, blandt andet radioaktivt affald, ud fra princippet "forureneren betaler".