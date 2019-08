Læserbrev: Sagen i Mellemøsten er en religionskrig, der forhåbentlig ikke bryder ud i en storkonflikt. I så fald er alt håb ude, og konflikten kan brede sig til en 3. verdenskrig. Det er der ingen, der ønsker, for det kommer til at koste halvdelen af jordens befolkning livet.

USA har foreslået gennem Storbritannien at lade Danmark, Holland og Norge gå ind i en flåde, der skal holde øje med gennemsejlingen af Hormuzstrædet. Hvorfor gør de det ikke selv? Udvælgelsen giver den opfattelse, at det er de tre fredselskende nordvestlige lande, der har købt F35, og som af Pentagon er udvalgt som opmarchområde for amerikanerne, hvis 3. verdenskrig bryder ud. Hvorfor må Iran ikke få atomvåben som Israel?

Storbritannien er i funktion hos USA som en ambassadør overfor EU. Fremover, når Storbritannien er ude af EU, vil der blive et meget tæt samarbejde økonomisk og militært mellem USA og Storbritannien.

Nato har ikke så stor betydning for USA mere. Man ønsker, at europæerne klarer det militære mere selv, også fordi USA ikke længere har råd til at spille verdens politimand. Storbritannien gled jo ud af den rolle efter 2. verdenskrig, og nu kæmper de to samfund med enorme gældsbyrder. Hvorfor må Iran ikke sælge olie?

Danmark skal passe på med at involvere sig i den mellemøstlige heksekedel, der vil få store konsekvenser for os fremover med internationel handel i området, hvor vi sælger medicin og forarbejdede mælkeprodukter i store mængder, hvis vi går ind med skibe.

Derfor er mit forslag, at folketinget/regeringen udnævner DF's Søren Espersen til flådeadmiral, der skal lede en israelsk eskadre, der skal holde øje med Hormuzstrædet. De er allerede til stede i deres ubåde i Sortehavet, Middelhavet, Golfen og Det indiske Ocean bestykket med atomraketter. De ved, hvad det drejer sig om, og det er jo blandt andet deres land, som er en torn i øjet på de mellemøstlige samfund. Så Israel må være den rigtige politimand - ikke neutrale europæere - eller måske USA himself præsident Trump. Sagen er den, at USA har ikke råd til at føre ny krig i Mellemøsten/Asien, og det har Storbritannien heller ikke.

Når man vil beskytte Hormuz hænger det sammen med, at det er billigere at sejle olie fra Golfen til Vesten end at bore den op i USA og andre lande. Der er nok at tage af udenfor Q8.

Think about it.