Debat: Trump på polen

Læserbrev: I de sidste snart tre år har danske nyhedsmedier haft deres helt egen prygelknabe, ligegyldig hvad som sker af ulykker i verden, lige fra skoleskyderier til væbnede konflikter, bliver vendt, drejet og adresseret Donald Trump. Alle Europas venstreorienterede er hoppet på pinden og kan næsten ikke sige navnet Trump uden afstandtagen til manden og en hånlig kommentar, men Donald "Grab them by the pussy" Trump er mere end en storskrydende byggematador.

Trump er valgt som præsident for det land, som gentagne gange har ofret tusindvis amerikaneres liv for at forsvare Europa, når vi ikke selv formåede det. Selv Danmark, som det meste af 2. verdenskrig havde et tæt og varmt samarbejde med Nazi-Tyskland, men skiftede hest i vadestedet, blev inviteret ind under paraplyen NATO.

Hvis USA ikke havde hjulpet Europa under 2. verdenskrig, ville vi sandsynligvis have talt tysk fra Nordirland i vest til Uralbjergene i øst, ja - hele verden ville sandsynligvis have set anderledes ud, hvis USA ikke, med store omkostninger for landet selv, havde været verdens politibetjent og den frie verdens bodyguard.

Make America Great Again, siger Trump og er godt på vej, men han har ikke noget imod, at andre lande også bliver great again, han mener dog, at vi i Europa er store nok til hjælpe USA med at passe på os selv og har gentagne gange bedt de europæiske lande om at spæde lidt hjælp til selvhjælp i Nato-kassen, hvilket blot har affødt alverdens undskyldninger for ikke at betale mere. Lidt uforståeligt at vi ikke vil hjælpe med at holde paraplyen over vores egne hoveder, især når anmodningen kommer fra et land, som i den grad ved, hvor og hvornår nedbøren falder, og paraplyen skal slås op.

Hvis USA skal bevares frit, skal der passes på over alt. Alverdens banditlande har masser af våben og flere af dem bindegale diktatorer, som kan finde på hvad som helst.

USA's grænser skal beskyttes for enhver pris og med alle midler, siger Donald Trump, og da USA's yderste skyttegrav mod nord er verdens top, hvoraf Grønland udgør en betydelig del, foreslog Donald Trump for nylig, at USA skulle købe Grønland.

Sikken et skrigeri, ingen dansk politiker kan selvfølgelig finde på at sælge Grønland, i alle tilfælde ikke officielt eller for åbne mikrofoner, og det giver de alle udtryk for i munden på hinanden.

Verdens mægtigste mand spørger ikke for sjov, eller for at sikre indlandsis til bourbonen, men fordi han ønsker at bevare et frit USA ved at udbygge fæstningsværket med nord, i et område, hvor skibstrafikken vil øges væsentligt, og jagten på råstoffer intensiveres med storspillere som Kina og Rusland iblandt andre banditlande.

Kære danske politikere, tilbyd Trump alt det plads han skal bruge på Grønland og Færøerne, krads lidt lejeindtægter hjem, så vi kan betale NATO, - det var ikke uhøfligt at forespørge om køb, opstår en svækkelse i det nordlige fæstningsværk, vil alle midler til forsvar af USA blive taget i brug, uanset alverdens love og regler og samtlige danske politikeres meninger om køb, salg og pris.