Læserbrev: Pressen, den politiske venstrefløj og Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lohse, rejser kritik af tolkegebyret, der nu er på flere af udvalgenes dagsordener.

Tolkegebyret blev i 2018 indført af Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet for at motivere indvandrerne til i løbet af tre år at lære dansk.

Venstre og Socialdemokratiet må holdes fast på det politiske forlig om tolkegebyret, der må fastholdes for at fremme indvandrernes motivationen til at lære dansk.