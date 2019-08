Debat: To fluer med et smæk

Læserbrev: De, der beskæftiger sig med kontrahering, vil vide, at der ofte kan være økonomisk gevinst ved samtidigt at udbyde beslægtede opgaver.

Når nu Svendborg Kommune umiddelbart står over for at skulle sende et større stykke træarbejde i udbud, nemlig den planlagte træbro til Frederiksøen, ville det være en god idé samtidigt at indhente tilbud på det oversigtstårn, som man skylder at få rejst ved området for Gudmekongens Hal til erstatning for det for to år siden kondemnerede tår, der var helt essentielt for besøgendes udbytte, når de kom til dette danmarkshistoriske klenodie.

Det er uansvarligt, at man siden har ladet besøgende forlade stedet dybt skuffede over dets misrøgt og uden rigtigt at have fået fornemmelse af dets storhed på linie med Jellinge, Lejre og Vikingeborgene.