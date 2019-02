Debat: To borgmestre blev dyre bekendtskaber

Læserbrev: De to forhenværende, socialdemokratiske borgmestre Anker Boye i Odense og Curt Sørensen i Svendborg har på mere end én måde været et dyrt bekendtskab for borgerne. De kunne ikke få nok fremmede til kommunen, og millionerne fossede ud af kommunekassen, mens deres godhed blev belønnet med kriminalitet. Således er der i dag i Vollsmose, indført en politimæssig strafzone (fordobling af straf) på grund af skyderier og vold/kriminalitet, som det første sted i Danmarks historie.

For snart 50 år siden advarede jeg i Fyens Stiftstidende og ved møder om faren for en sådan udvikling.

Da den ukendte socialdemokrat Curt Sørensen blev valgt til borgmester, forlød det, at han "smiskede" for de fremmede, hvilket også var synligt i avisen med hans flittige besøg i ghettoområderne før valget. Det gav pote.

At han nu smækker med døren og forlader sit gamle parti skyldes nok, at han må erkende sine fejlslagne politik, der er uoprettelig.