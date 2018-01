Debat: Tillykke med dagen Trump

Læserbrev: Jeg spiller en fanfare for ham ...

At anvende sproget/ordet forkert, kan være mere alvorligt end virkeligheden. For eksempel har Trump sagt "grab them by the ..." - noget Brigitte Bardot drømmer om i dag som ældre dame - og som præsident Bill Clinton gjorde og lidt til. Og blev endda helt ikke mindst i Danmark, mens Trump er en skurk.

Nu har Trump omtalt afrikanske lande som "shitholes" - lorteland(e), som Buster Larsen sagde dengang Danmark var i "De Røde Lejesvendes" vold.

"Shithole" er et andet ord for "failed state" (mislykkede stater), så det må man gerne sige. Den Afrikanske Union vil have en undskyldning, fordi USA engang havde slaver. Det har Trump nu ikke haft, men det har de endnu i Afrika for eksempel Congo, Gambia, Sierra Leone for at nævne nogle. Men de lande er jo mønsterlande, hvorfor de unge jo gerne vil til Europa - endda i gummibåd. Så det passer ikke, hvad Trump siger om Afrika. Altså jævnfør pressen, som slet ikke har nævnt, at Sydkorea takker Trump for at have skabt forbindelsen mellem Syd- og Nordkorea ved at have stillet Kim-Il-Un stolen for døren med en meget større, rød knap.